Уперше в історії США зняли спікера Палати представників, Україна - серед причин

Спікер Палати представників США – нижньої палати Конгресу Кевін Маккарті у вівторок прогнозовано позбувся своєї посади під тиском ультраправого крила своєї Республіканської партії, де його звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення про відставку Маккарті підтримали 216 членів Палати представників, зокрема вісім членів Республіканської партії, проти виступили 210 конгресменів.