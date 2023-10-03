Уперше в історії США зняли спікера Палати представників, Україна - серед причин
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Вівторок, 3 жовтня 2023, 23:56
Вівторок, 3 жовтня 2023, 23:56
Спікер Палати представників США – нижньої палати Конгресу Кевін Маккарті у вівторок прогнозовано позбувся своєї посади під тиском ультраправого крила своєї Республіканської партії, де його звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Рішення про відставку Маккарті підтримали 216 членів Палати представників, зокрема вісім членів Республіканської партії, проти виступили 210 конгресменів.
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