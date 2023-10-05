Зеленский о помощи США: Я слышал от Байдена о стопроцентной поддержке

Президент Владимир Зеленский, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Испании, прокомментировал беспокойство относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос прессы, волнуют ли его новости из США о помощи Украине, Зеленский сказал, что "в Украине мы перестали волноваться в первые дни полномасштабного вторжения". "Думаю, для нас уже поздно волноваться", – сказал президент.

Он рассказал, что во время визита в США слышал заверения в полной поддержке Украины от президента Джо Байдена.

"Я был в Вашингтоне, встречался с президентом Байденом, я слышал о стопроцентной поддержке Белого дома, и также (слышал) о двухпартийной поддержке в Конгрессе", – отметил глава государства.

Он обратил внимание на то, что сейчас в США "сложный избирательный период", поэтому звучат "разные голоса", и некоторые голоса "очень странные". "Мы будем говорить об этом сегодня", – сказал Зеленский, имея в виду встречу европейских лидеров в Гранаде.

Зеленский также назвал сохранение единства Европы самым большим вызовом на данный момент и отметил, что будет говорить на встречах в четверг о необходимости защитить украинское небо от будущих российских атак зимой.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США решила не включать дальнейшее финансирование на поддержку Украины во временный законопроект о государственном финансировании, а во вторник – проголосовала за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера палаты.

В Белом доме перед голосованием выразили уверенность, что несмотря на ситуацию со снятием Маккарти с должности Конгресс сможет поддержать дополнительное финансирование для оборонных нужд Украины.

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