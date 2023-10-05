Україна домовилася з чотирма країнами ЄС разом боротися з дезінформацією

Медіарегулятори Латвії, Литви, Польщі, Румунії та України підписали у Варшаві декларацію про співпрацю і взаємну підтримку в боротьбі з дезінформацією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Нацрада з питань телебачення та радіомовлення.

Декларація передбачає, що сторони надаватимуть взаємну підтримку заходів у сфері діяльності з аналізу та стримування поширення багатовимірної дезінформації, в першу чергу російської, на національному, регіональному і міжнародному рівнях.

Країни мають намір ініціювати заходи для спільного навчання громадян з виявлення, реагування та запобігання дезінформації, а також налагоджувати співпрацю між європейськими і національними платформами фактчекінгу.

Підписанти також докладуть зусиль для розробки єдиних механізмів регулювання медіа в країнах підписантів, які сприятимуть підготовці і реалізації спільних оцінок та позицій щодо протидії дезінформації.

Раніше віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова закликала технологічних гігантів, зокрема соцмережу Twitter (X) Ілона Маска, відповідальніше ставитись до боротьби з поширенням російської дезінформації.

Дослідження, опубліковане Європейською комісією на початку вересня, виявило, що X (колишній Twitter) Ілона Маска відіграв важливу роль у тому, що російська пропаганда про Україну досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Перед цим Сполучені Штати і Болгарія домовилися посилити співпрацю для протидії іноземним операціям маніпуляції інформацією.