США і Болгарія співпрацюватимуть у протидії дезінформації

Сполучені Штати і Болгарія домовилися посилити співпрацю для протидії іноземним операціям маніпуляції інформацією.

Про це повідомили у Держдепі США, пише "Європейська правда".

США і Болгарія підписали меморандум про взаєморозуміння, що закладає основи для спільної боротьби з поширенням дезінформації та маніпуляцій, що є все актуальнішою загрозою для Центрально-Східної Європи.

Сторони декларують наміри розробити спільні підходи для кращого розуміння іноземної дезінформації і напрацювати механізми співпраці для того, щоб протидіяти цій загрозі.

Співпраця включатиме рішення на рівні держави, підтримку громадянського суспільства у цій сфері та багатосторонню взаємодію.

Нагадаємо, на вихідних болгарська платформа фактчекінгу новин Factcheck.bg, що відома своєю протидією російській дезінформації, зазнала кібератаки.

Опубліковане влітку дослідження аналітичного центру у Софії засвідчило, що у другому кварталі 2023 року у болгарських онлайн-ЗМІ стало втричі більше російської дезінформації, порівняно з аналогічним періодом минулого року.