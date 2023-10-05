Украина договорилась с четырьмя странами ЕС вместе бороться с дезинформацией

Медиарегуляторы Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Украины подписали в Варшаве декларацию о сотрудничестве и взаимной поддержке в борьбе с дезинформацией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Декларация предусматривает, что стороны будут оказывать взаимную поддержку мероприятий в сфере деятельности по анализу и сдерживанию распространения многомерной дезинформации, в первую очередь российской, на национальном, региональном и международном уровнях.

Страны намерены инициировать меры для совместного обучения граждан по выявлению, реагированию и предотвращению дезинформации, а также налаживать сотрудничество между европейскими и национальными платформами фактчекинга.

Подписанты также приложат усилия для разработки единых механизмов регулирования медиа в странах подписантов, которые будут способствовать подготовке и реализации совместных оценок и позиций по противодействию дезинформации.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова призвала технологических гигантов, в частности соцсеть Twitter (X) Илона Маска, ответственнее относиться к борьбе с распространением российской дезинформации.

Исследование, опубликованное Европейской комиссией в начале сентября, показало, что X (бывший Twitter) Илона Маска сыграл важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны.

Перед этим Соединенные Штаты и Болгария договорились усилить сотрудничество для противодействия иностранным операциям манипуляции информацией.