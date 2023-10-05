Голова уряду Нідерландів не підтримує чіткої дати розширення ЄС

Виконувач обов’язків прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте заявив, що не підтримує ідею розширення Європейського Союзу до 2030 року, вперше озвучену головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Dutch News, Рютте заявив журналістам на полях саміту Європейського політичного співтовариства в іспанській Гренаді в четвер.

Рютте, який тимчасово виконує обов'язки прем’єра Нідерландів і залишить політику після формування наступного уряду, заявив, що кандидати в члени ЄС повинні виконати низку умов і в цьому плані на жодні поступки йти не можна.

"Я зовсім не згоден з цією датою (2030 рік. – Ред.). Питання не в тому, коли країна буде готова, а в тому, чи готова вона", – пояснив нідерландський політик.

"У ЄС уже 27 членів, і якщо до нього приєднається ще більше країн, процес ухвалення рішень і низка інших речей ускладняться ще більше", – додав він.

Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, аби ЄС був готовим до розширення до 2030 року. Утім, у ЄС є прихильники не прив’язуватись до жодних термінів приєднання нових членів. Наприклад, такої позиції дотримується Португалія.

Українська влада стверджує, що готова завершити свою частину роботи для вступу якнайшвидше. Прем’єр Денис Шмигаль зазначав, що Київ хоче покласти "на стіл звіт про те, що ми готові", через два роки. Разом з тим він підкреслив, що після цього схвалення рішення про вступ України забере час.

Читайте про те, чому розширення ЄС після його реформи може бути "пасткою" для України.