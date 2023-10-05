Глава правительства Нидерландов не поддерживает четкой даты расширения ЕС

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не поддерживает идею расширения Европейского Союза до 2030 года, впервые озвученную председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Dutch News, Рютте заявил журналистам на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гренаде в четверг.

Рютте, который временно исполняет обязанности премьера Нидерландов и оставит политику после формирования следующего правительства, заявил, что кандидаты в члены ЕС должны выполнить ряд условий и в этом плане ни на какие уступки идти нельзя.

"Я совершенно не согласен с этой датой (2030 год. – Ред.). Вопрос не в том, когда страна будет готова, а в том, готова ли она", – пояснил нидерландский политик.

"В ЕС уже 27 членов, и если к нему присоединится еще больше стран, процесс принятия решений и ряд других вещей усложнятся еще больше", – добавил он.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению до 2030 года. Впрочем, в ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов, такой позиции придерживается Португалия.

Украинские власти утверждают, что готовы завершить свою часть работы для вступления как можно быстрее. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что Киев хочет положить "на стол отчет о том, что мы готовы", через два года. Вместе с тем он подчеркнул, что после этого принятие решения о вступлении Украины займет время.

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