Португалія проти фіксованих термінів розширення ЄС

Розширення ЄС не повинно мати фіксованих термінів, але його інститути повинні бути реформовані, щоб пристосуватися до нових членів.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у середу державний секретар з європейських справ Португалії Тіагу Антунеш, його цитує Euractiv.

"Нерозумно встановлювати фіксовані або дуже визначені терміни. Процес розширення базується на власних заслугах кандидатів, на оцінці їхнього потенціалу та виконанні копенгагенських критеріїв", – заявив Антунеш.

Виступаючи на слуханнях парламентського комітету у справах ЄС напередодні неформального засідання лідерів ЄС в п'ятницю в іспанській Гранаді, Антунеш сказав, що розширення ЄС буде "центральною темою" зустрічі.

"Це абсолютний пріоритет, який з геополітичних причин набув нового значення, як для країн Західних Балкан, які чекали цього найдовше, так і для східного тріо – України, Молдови та Грузії", – сказав він.

"Існує консенсус, що розширення – це інвестиція в мир, безпеку і стабільність в Європі. Ми хочемо, щоб це сталося, сподіваємося, якомога швидше", – додав Антунеш.

За його словами, Португалія вважає, що потрібно "прискорити роботу, яка зробить це розширення можливим, як країнам-кандидатам, так і самому ЄС", щоб обидві сторони "були готові до того, коли цей момент настане".

"Країни-кандидати повинні прискорити процес реформ, особливо у сфері верховенства права, що є важливим і базовим аспектом… Ми також зобов'язані надавати технічну допомогу і сприяти країнам-кандидатам у цьому надзвичайно складному процесі підготовки та інтеграції в acquis спільноти (права ЄС)", – сказав держсекретар.

Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, аби ЄС був готовим до розширення до 2030 року.

Берлін і Париж поділяють амбіції щодо дедлайну 2030 року за умови, що в ЄС будуть проведені необхідні інституційні реформи. Однак політики в Берліні наполягають на тому, що окремі країни-члени, наводячи як приклад Польщу, виступають проти цих реформ, хоча водночас є палкими прихильниками негайного членства України в ЄС.

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