Санду: "Шор" – злочинне угруповання, яке бере брудні гроші з РФ

Президентка Молдови Мая Санду в четвер уперше прокоментувала рішення парламенту обмежити участь у виборах для членів розпущеної олігархічної партії "Шор" після того, як попереднє обмеження скасував Конституційний суд.

Про це вона сказала на пресконференції в кулуарах саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Журналісти запитали Майю Санду запитали, як вона прокоментувала б поправки, внесені її партією PAS до Кодексу про вибори, а також негативний висновок Центральної виборчої комісії щодо цього законопроекту.

"Ми повинні захищати нашу демократію. І це те, що ми будемо робити. Злочинне угрупування, яке використовує брудні гроші, гроші з Російської Федерації, не має нічого спільного з демократією чи демократичними стандартами", – підкреслила вона.

За словами президентки Молдови, ухвалені в останні й не лише дні рішення спрямовані саме на захист демократії.

"Ми вже багато разів продемонстрували, що ми справді віддані справі побудови демократичного суспільства. Але ми не дозволимо Російській Федерації втручатися в наші внутрішні процеси, втручатися у вибори і спотворювати виборчий процес і демократичний процес", – додала Санду.

Парламент Молдови в середу ухвалив в обох читаннях, а президентка – в четвер підписала нові поправки до Кодексу про вибори, що обмежують участь представників неконституційних партій у виборах.

Йдеться насамперед про проросійський політичний проєкт "Шор", який фігурує в розслідуваннях щодо непрозорого фінансування та вважається причетним до кампанії впливу Росії на Молдову.

Поправки ухвалили після того, як молдовський Конституційний суд задовольнив клопотання п’яти членів партії "Шор" й визнав ухвалені в липні поправки (які теж обмежували участь партії у виборах) неконституційними.

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.