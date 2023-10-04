У Молдові членам розпущеного "Шору" знову обмежили участь у виборах

Парламент Молдови в середу ухвалив в обох читаннях нові поправки до Кодексу про вибори, що обмежують участь представників неконституційних партій у виборах, після рішення Конституційного суду, які скасували аналогічні правки в попередній редакції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За нові поправки до виборчого кодексу Молдови в другому читанні проголосували 58 депутатів партії влади PAS, опозиція традиційно бойкотувала засідання, заявивши про "політичні утиски".

Нові поправки запроваджують "критерії індивідуалізації" для заборони участі у виборах у Молдові. Згідно з ними, права бути обраними протягом трьох років позбавляються особи, які відповідають хоча б одному з таких пунктів:

підозрювані або звинувачені у скоєнні злочинів, які стали причиною для визнання політичної партії неконституційною;

відсторонені від участі в попередніх виборах через непрозоре фінансування виборчої кампанії в разі, якщо непрозоре фінансування стало однією з причин для визнання політичної партії неконституційною;

винні у вчиненні дій, які призвели до міжнародних санкцій для цих осіб, у разі, якщо міжнародні санкції стали однією з причин для визнання політичної партії неконституційною.

Заборона на участь у виборах не поширюється на тих, хто зможе довести, що до оголошення партії неконституційною вони намагалися змусити партію відмовитися від незаконних дій або публічно відмовлялись від них.

31 липня парламент Молдови затвердив поправки до виборчого кодексу Молдови, які передбачали п’ятирічну заборону брати участь у виборах членам партій, визнаних неконституційними.

Ця поправка стосувалась насамперед проросійського політичного проєкту "Шор", який фігурує в розслідуваннях щодо непрозорого фінансування та вважається причетним до кампанії впливу Росії на Молдову. Але 3 жовтня молдовський Конституційний суд задовольнив клопотання п’яти членів "Шору" й визнав ухвалені в липні поправки неконституційними.

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.