Санду: "Шор" - преступная группировка, которая берет грязные деньги из РФ

Президент Молдовы Майя Санду в четверг впервые прокомментировала решение парламента ограничить участие в выборах для членов распущенной олигархической партии "Шор" после того, как предыдущее ограничение отменил Конституционный суд.

Об этом она сказала на пресс-конференции в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Журналисты спросили Майю Санду спросили, как она прокомментировала бы поправки, внесенные ее партией PAS в Кодекс о выборах, а также отрицательное заключение Центральной избирательной комиссии по этому законопроекту.

"Мы должны защищать нашу демократию. И это то, что мы будем делать. Преступная группировка, которая использует грязные деньги, деньги из Российской Федерации, не имеет ничего общего с демократией или демократическими стандартами", – подчеркнула она.

По словам президента Молдовы, принятые в последние и не только дни решения направлены именно на защиту демократии.

"Мы уже много раз продемонстрировали, что мы действительно преданы делу построения демократического общества. Но мы не позволим Российской Федерации вмешиваться в наши внутренние процессы, вмешиваться в выборы и искажать избирательный процесс и демократический процесс", – добавила Санду.

Парламент Молдовы в среду принял в обоих чтениях, а президент – в четверг подписала новые поправки в Кодекс о выборах, ограничивающие участие представителей неконституционных партий в выборах.

Речь идет прежде всего о пророссийском политическом проекте "Шор", который фигурирует в расследованиях относительно непрозрачного финансирования и считается причастным к кампании влияния России на Молдову.

Поправки приняли после того, как молдавский Конституционный суд удовлетворил ходатайство пяти членов партии "Шор" и признал принятые в июле поправки (которые тоже ограничивали участие партии в выборах) неконституционными.

О значении запрета партии "Шор" читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны.