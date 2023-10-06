В Осло оголосили ім’я лауреата Нобелівської премії миру

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2023 року іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи.

Про це оголосив норвезький Нобелівський комітет в Осло в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Її відважна боротьба принесла величезні особисті втрати. Загалом режим заарештовував її 13 разів, п'ять разів визнавав винною і засудив до 31 року в’язниці та 154 ударів батогом", – заявили у комітеті.

Наргес Мохаммаді фото іранського центру з прав людини

Мохаммаді наразі перебуває в ув'язненні.

У 2011 році Мохаммаді вперше заарештували і засудили до багаторічного ув'язнення за її зусилля з надання допомоги ув'язненим активістам та їхнім сім'ям.

Через два роки, після звільнення під заставу, Мохаммаді почала вести активну кампанію проти застосування смертної кари. Це призвело до повторного арешту Мохаммаді у 2015 році та засудження до додаткових років ув'язнення.

Після повернення до в'язниці вона почала виступати проти систематичного застосування режимом тортур і сексуального насильства щодо політичних в'язнів, особливо жінок, яке практикується в іранських в'язницях.

З в'язниці Мохаммаді висловлювала підтримку демонстрантам під час минулорічних протестів у Ірані й організувала акції солідарності серед співув'язнених. У відповідь тюремна адміністрація запровадила більш суворі умови утримання Мохаммаді, їй заборонили приймати дзвінки та відвідувачів.

Цьогорічна Нобелівська премія миру також відзначає сотні тисяч людей, які вийшли на демонстрації проти політики дискримінації та гноблення жінок теократичним режимом в Ірані, зазначили у комітеті.

Минулоріч лауреатами Нобелівської премії миру стали українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод", білоруський правозахисник Алесь Біляцький та російська правозахисна організація "Меморіал".