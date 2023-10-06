В Осло объявили имя лауреата Нобелевской премии мира

Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2023 года иранской правозащитнице Наргес Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы.

Об этом объявил норвежский Нобелевский комитет в Осло в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Ее отважная борьба принесла огромные личные потери. В целом режим арестовывал ее 13 раз, пять раз признавал виновной и приговорил к 31 году тюрьмы и 154 ударам плетью", – заявили в комитете.

Наргес Мохаммади ФОТО ИРАНСКОГО ЦЕНТРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Мохаммади сейчас находится в заключении.

В 2011 году Мохаммади впервые арестовали и приговорили к многолетнему заключению за ее усилия по оказанию помощи заключенным активистам и их семьям.

Через два года, после освобождения под залог, Мохаммади начала вести активную кампанию против применения смертной казни. Это привело к повторному аресту в 2015 году и приговору к дополнительным годам заключения.

После возвращения в тюрьму она начала выступать против систематического применения режимом пыток и сексуального насилия в отношении политических заключенных, особенно женщин, которое практикуется в иранских тюрьмах.

Из тюрьмы Мохаммади выражала поддержку демонстрантам во время прошлогодних протестов в Иране и организовала акции солидарности среди заключенных. В ответ тюремная администрация ввела более строгие условия содержания Мохаммади, ей запретили принимать звонки и посетителей.

Нобелевская премия мира этого года также отмечает сотни тысяч людей, которые вышли на демонстрации против политики дискриминации и угнетения женщин теократическим режимом в Иране, отметили в комитете.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира стали украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация "Мемориал".