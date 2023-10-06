НСЖУ: внаслідок обстрілу РФ центру Харкова постраждали португальські журналісти

У Національній спілці журналістів України заявили, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова серйозно пошкоджена машина знімальної групи португальського телеканалу, влучання сталося поруч з їхнім готелем.

Як повідомляє "Європейська правда", фото опублікував керівник НСЖУ Сергій Томіленко.

За його словами, постраждала знімальна група португальського телеканалу RTP, що зупинялася у Харкові по дорозі до лінії фронту на Донбасі, а перед тим планували також заїхати у село Гроза, де вчора внаслідок російського ракетного удару по магазину-кафе загинули понад 50 людей.

Журналісти не отримали поранень, але вибухова хвиля розбила скло в автомобілі, він також отримав численні вм’ятини, розбите бічне дзеркало.

Разом з португальцями був український продюсер Андрій Коваленко. Він розповів, що ракета прилетіла "майже в готель", у кімнаті вилетіла віконна рама.

Коваленко зазначив, що в цьому готелі дуже часто зупиняються журналісти і представники міжнародних організацій, коли приїздять до Харкова.

RTP поки не повідомляв про інцидент зі своїми колегами.

Нагадаємо, у вересні прицільний удар дрона знищив авто команди шведського телеканалу TV4 у Запорізькій області.