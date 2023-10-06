НСЖУ: в результате обстрела РФ центра Харькова пострадали португальские журналисты

В Национальном союзе журналистов Украины заявили, что в результате утреннего обстрела Харькова серьезно повреждена машина съемочной группы португальского телеканала, попадание произошло рядом с их отелем.

Как сообщает "Европейская правда", фото опубликовал руководитель НСЖУ Сергей Томиленко.

По его словам, пострадала съемочная группа португальского телеканала RTP, которая останавливалась в Харькове по дороге к линии фронта на Донбассе, а перед тем журналисты планировали также заехать в село Гроза, где вчера в результате российского ракетного удара по магазину-кафе погибли более 50 человек.

Журналисты не получили ранений, но взрывная волна разбила стекло в автомобиле, он также получил многочисленные вмятины, разбито боковое зеркало.

Вместе с португальцами был украинский продюсер Андрей Коваленко. Он рассказал, что ракета прилетела "почти в отель", в комнате вылетела оконная рама.

Коваленко отметил, что в этом отеле очень часто останавливаются журналисты и представители международных организаций, когда приезжают в Харьков.

RTP пока не сообщал об инциденте со своими коллегами.

Напомним, в сентябре прицельный удар дрона уничтожил автомобиль команды шведского телеканала TV4 в Запорожской области.