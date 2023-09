Дрон РФ атакував шведських журналістів на Запоріжжі, їхнє авто знищено вщент

Команда шведського телеканалу TV4, що працює в Україні, зазнала атаки російського ударного безпілотника у Запорізькій області.

Про це повідомив сайт телеканалу, пише "Європейська правда".

Унаслідок атаки репортер Йоган Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек не постраждали.

Атака відбулася на Запоріжжі у вівторок об 11.30 ранку, коли Фредрікссон і Здольсек вийшли зі свого автомобіля.

"Цього разу нам пощастило. Російський ударний безпілотник врізався прямо в задні двері нашого авто, на щастя, в машині нікого не було", – розповів Фредрікссон.

Внаслідок атаки український продюсер Олександр Павлов отримав легкі поранення, а також постраждали двоє українських поліцейських, які супроводжували команду TV4.

Під час нападу було повністю знищено автомобіль представників преси та знімальне обладнання.

Swedish TV4 team targeted by a Russian drone in Stepnohirsk, Zaporizhzhia. Reporter Johan Fredriksson & photographer Daniel Zdolsek got out of the car to film when it was hit by drone. Another deliberate attack on journalists, despite them wearing vests and helmets clearly marked… pic.twitter.com/GlKN6RtVVf