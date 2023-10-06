У Польщі розділилися думки щодо подальшої підтримки українців, які переїхали туди через війну

У Польщі половина населення підтримує збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні, але й майже 40% більшою чи меншою мірою проти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення RMF FM та Rzeczpospolita.

Респондентів запитали, чи, на їхню думку, Польща має продовжити підтримку, яку зараз мають українці з тимчасовим захистом у питаннях житла, доступу до медичної освіти, навчання і соцпідтримки.

На це запитання 21,8% відповіли ствердно і 27,3% – "радше так".

Водночас, 22% вважають, що Польща скоріше не має продовжувати підтримку у такому вигляді, і 17,9% – "точно не має".

Ще 11% не визначилися з думкою.

Опитування не свідчить про суттєву залежність між політичними симпатіями респондентів і їхнім бажанням або небажанням продовжувати підтримку українських біженців. Так, серед тих, хто назвав себе прихильниками правлячої коаліції, схвалюють продовження підтримки 62%, серед прихильників опозиції – 53%.

Соцопитування "Євробарометр", що проводилося в останній тиждень серпня в усіх країнах-членах ЄС, показало, що більшість європейців виступають за продовження підтримки України, хоча для різних видів підтримки показники суттєво різняться.