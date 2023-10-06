В Польше половина населения поддерживает сохранение той поддержки, которую сейчас получают украинские беженцы в стране, но почти 40% в большей или меньшей степени против.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу RMF FM и Rzeczpospolita.

Респондентов спросили, должна ли, по их мнению, Польша продолжить поддержку, которую сейчас получают украинцы с временной защитой в вопросах жилья, доступа к медицинскому образованию, обучению и соцобеспечению.

На этот вопрос 21,8% ответили утвердительно и 27,3% – "скорее да".

В то же время 22% считают, что Польша скорее не должна продолжать поддержку в таком виде и 17,9% – "точно не должна".

Еще 11% не определились с мнением.

Опрос не свидетельствует о существенной зависимости между политическими симпатиями респондентов и их желанием или нежеланием продолжать поддержку украинских беженцев. Так, среди тех, кто назвал себя сторонниками правящей коалиции, одобряют продолжение поддержки 62%, среди сторонников оппозиции – 53%.

Соцопрос "Евробарометр", проводившийся в последнюю неделю августа во всех странах-членах ЕС, показал, что большинство европейцев выступают за продолжение поддержки Украины, хотя для разных видов поддержки показатели существенно разнятся.