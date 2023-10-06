Посол у Німеччині розчарований рішенням Шольца не давати Україні Taurus

Український посол у Берліні Олексій Макєєв висловив розчарування рішенням канцлера Німеччини Олафа Шольца не передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це Макєєв сказав в інтерв’ю німецькій медійній групі Funke, його цитує агенція DPA, повідомляє "Європейська правда".

Дипломат пояснив, що в контексті отримання Україною далекобійних ракет "ідеться про потреби наших військових і виживання".

"Тому ракети Taurus життєво необхідні для виживання", – додав дипломат.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 5 жовтня пояснив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити "ескалації" війни.

Сталось це після того, як Росія ударила по селу Гроза на Харківщині, вбивши 52 цивільних, що стало найсмертоноснішою атакою в області.

Видання Bild раніше повідомляло: канцлер стурбований тим, що для того, аби Україна могла використовувати ракети Taurus, Берлін повинен буде надати геодані про російські цілі. Таким чином, на думку канцлера, Німеччина буде змушена взяти більш активну участь у війні.

Шольц також занепокоєний тим, що Україна може використати ракети для ураження Керченського мосту, що з'єднує окупований Крим з Росією.

У той самий час Шольц неодноразово підкреслював під час своєї пресконференції в четвер, наскільки "дуже далекосяжним", але також "дуже ефективним" є його рішення поставити Україні ще одну систему ППО Patriot.