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Посол в Германии разочарован решением Шольца не давать Украине Taurus

Пятница, 6 октября 2023, 17:20

Украинский посол в Берлине Алексей Макеев выразил разочарование решением канцлера Германии Олафа Шольца не передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Об этом Макеев сказал в интервью немецкой медийной группе Funke, его цитирует агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Дипломат пояснил, что в контексте получения Украиной дальнобойных ракет "речь идет о потребностях наших военных и выживании".

"Поэтому ракеты Taurus жизненно необходимы для выживания", – добавил дипломат.

Канцлер Германии Олаф Шольц 5 октября объяснил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить "эскалации" войны.

Уоллес после удара России по Грозе: Германия должна передать Taurus

Произошло это после того, как Россия ударила по селу Гроза на Харьковщине, убив 52 гражданских, что стало самой смертоносной атакой в области.

Издание Bild ранее сообщало: канцлер обеспокоен тем, что для того чтобы Украина могла использовать ракеты Taurus, Берлин должен будет предоставить геоданные о российских целях. Таким образом, по мнению канцлера, Германия будет вынуждена принять более активное участие в войне.

Шольц также обеспокоен тем, что Украина может использовать ракеты для поражения Керченского моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией.

В то же время Шольц неоднократно подчеркивал во время своей пресс-конференции в четверг, насколько "очень далеко идущим", но также "очень эффективным" является его решение поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot.

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