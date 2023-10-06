Посол в Германии разочарован решением Шольца не давать Украине Taurus

Украинский посол в Берлине Алексей Макеев выразил разочарование решением канцлера Германии Олафа Шольца не передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Об этом Макеев сказал в интервью немецкой медийной группе Funke, его цитирует агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Дипломат пояснил, что в контексте получения Украиной дальнобойных ракет "речь идет о потребностях наших военных и выживании".

"Поэтому ракеты Taurus жизненно необходимы для выживания", – добавил дипломат.

Канцлер Германии Олаф Шольц 5 октября объяснил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить "эскалации" войны.

Произошло это после того, как Россия ударила по селу Гроза на Харьковщине, убив 52 гражданских, что стало самой смертоносной атакой в области.

Издание Bild ранее сообщало: канцлер обеспокоен тем, что для того чтобы Украина могла использовать ракеты Taurus, Берлин должен будет предоставить геоданные о российских целях. Таким образом, по мнению канцлера, Германия будет вынуждена принять более активное участие в войне.

Шольц также обеспокоен тем, что Украина может использовать ракеты для поражения Керченского моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией.

В то же время Шольц неоднократно подчеркивал во время своей пресс-конференции в четверг, насколько "очень далеко идущим", но также "очень эффективным" является его решение поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot.