Воллес після удару Росії по Грозі: Німеччина повинна передати Taurus

Ексміністр оборони Британії Бен Воллес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Із закликом Воллес виступив 5 жовтня ввечері у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Щоразу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, націлюючись на об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, необхідна відповідна реакція. Ми зробили це зі Starstreak і Storm Shadow. Тепер Німеччина має надіслати свої ракетні комплекси Taurus в Україну і приєднатися до Великої Британії і Франції", – заявив Воллес.

Every time Russia strikes civilians & breaks international law by targeting civilian infrastructure in Ukraine there needs to be a response. We did that with Starstreak and Storm Shadow. Germany should now send their Taurus missile systems to Ukraine and join the UK and France. — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) October 5, 2023

5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району на Харкіщині. Відомо про 51 загиблого.

Це найсмертельніша атака РФ на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 5 жовтня пояснив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити "ескалації" війни.