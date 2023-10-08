Британська розвідка розповіла про успіхи українських сил у районі Великої Новосілки

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії оцінює, що протягом останнього місяця ситуація в районі селища Велика Новосілка Донецької області ситуація на фронті загалом стабілізувалась.

Про це йдеться в недільному огляді відомства, яке цитує "Європейська правда".

Якщо ще в червні-липні британська розвідка повідомляла про інтенсивні бойові дії на ділянці Великої Новосілки, що на захід від міста Вугледар, протягом останніх чотирьох тижнів бойові дії там "значно менш інтенсивні".

"За літо Україна майже напевно звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території на цьому напрямку", – оцінює відомство.

Розвідка Міноборони Британії вказує, що наступальні дії України в районі скували частини 36-ї і 5-ї загальновійськових армій Східного військового округу Росії, не дозволивши їм посилити інші напрямки, а також десантні підрозділи.

"Хоча ситуація на цьому напрямку стабілізувалася, російські війська, ймовірно, залишаються в оборонній позиції, щоб захиститися від можливих майбутніх українських наступальних операцій", – йдеться в огляді.

Також британська розвідка оцінює як малоймовірне значне відведення російських військ із цього напрямку протягом наступних шести тижнів.

Минулого місяця розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії стверджувало, що російські війська укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак Запорізької області, готуючись до наступу українських сил.