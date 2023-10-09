Племінник Кеннеді й антивакцинатор йде на вибори президента США як незалежний кандидат

Роберт Кеннеді-молодший, племінник 35-го президента США демократа Джона Кеннеді, який став відомим як юрист у сфері екології, в понеділок оголосив про наміри брати участь у президентських виборах як незалежний кандидат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Кеннеді-молодший ще раніше оголосив про наміри змагатись за президентську номінацію, але досі вважалось, що він робитиме це через рідну Демократичну партію.

"Сьогодні я прийшов сюди, щоб проголосити нашу незалежність від тиранії корупції, яка позбавляє нас доступного життя, нашої віри в майбутнє й поваги одне до одного. Але щоб зробити це, я повинен спочатку проголосити свою власну незалежність. Незалежність від Демократичної партії і від усіх інших політичних партій", – сказав він під час виступу у Філадельфії.

Фото: АР

Член однієї з найвідоміших сімей Демпартії, Кеннеді-молодший має кращі рейтинги прихильності серед республіканців, ніж серед демократів.

Четверо братів і сестер політика у спільній заяві засудили його наміри брати участь у виборах президента США, назвавши це рішення "небезпечним для нашої країни".

69-річний Роберт Кеннеді-молодший не мав досвіду роботи в уряді чи політиці. Він став відомим у 1980-х і 1990-х як юрист у сфері екології, який доклався до збереження річки Гудзон, а також обстоював відновлювану енергетику й права корінного населення США.

Однак у середині 2000-х Кеннеді-молодший стає антивакцинатором і починає просувати теорії змови про нібито зв’язок вакцин із вродженими хворобами для дітей. Під час пандемії коронавірусу він так само говорив про змову уряду США й "великої фарми" з метою отримання надприбутків.

Що стосується поглядів на Україну, то Кеннеді-молодший засуджував Росію, але – як і крайні праві республіканці – називав російську агресію "проксі-війною" та критикував американську допомогу Україні. На США він також покладав відповідальність за "провокування" Москви до вторгнення.

Кеннеді-молодший, за останніми опитуваннями, може розраховувати на 14% голосів виборців. Позаяк його електорат розподілений, хай і нерівномірно, між республіканцями й демократами, а брати участь у виборах він буде як незалежний кандидат, то він може відтягти частину прихильників інших провідних кандидатів – Джо Байдена і Дональда Трампа.