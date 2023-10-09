Племянник Кеннеди и антивакцинатор идет на выборы президента США как независимый кандидат

Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США демократа Джона Кеннеди, который стал известным как юрист в сфере экологии, в понедельник объявил о намерениях участвовать в президентских выборах как независимый кандидат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Кеннеди-младший еще раньше объявил о намерениях бороться за президентскую номинацию, но до сих пор считалось, что он будет делать это через родную Демократическую партию.

"Сегодня я пришел сюда, чтобы провозгласить нашу независимость от тирании коррупции, которая лишает нас доступной жизни, нашей веры в будущее и уважения друг к другу. Но чтобы сделать это, я должен сначала провозгласить свою собственную независимость. Независимость от Демократической партии и от всех других политических партий", – сказал он во время выступления в Филадельфии.

ФОТО: АР

Член одной из самых известных семей Демпартии, Кеннеди-младший имеет лучшие рейтинги приверженности среди республиканцев, чем среди демократов.

Четверо братьев и сестер политика в совместном заявлении осудили его намерения участвовать в выборах президента США, назвав это решение "опасным для нашей страны".

69-летний Роберт Кеннеди-младший не имел опыта работы в правительстве или политике. Он стал известным в 1980-х и 1990-х как юрист в сфере экологии, который приложил руку к сохранению реки Гудзон, а также отстаивал возобновляемую энергетику и права коренного населения США.

Однако в середине 2000-х Кеннеди-младший становится антивакцинатором и начинает продвигать теории заговора о якобы связи вакцин с врожденными болезнями для детей. Во время пандемии коронавируса он так же говорил о сговоре правительства США и "большой фармы" с целью получения сверхприбылей.

Что касается взглядов на Украину, то Кеннеди-младший осуждал Россию, но – как и крайне правые республиканцы – называл российскую агрессию "прокси-войной" и критиковал американскую помощь Украине. На США он также возлагал ответственность за "провоцирование" Москвы к вторжению.

Кеннеди-младший, по последним опросам, может рассчитывать на 14% голосов избирателей. Так как его электорат распределен, пусть и неравномерно, между республиканцами и демократами, а участвовать в выборах он будет как независимый кандидат, то он может оттянуть часть сторонников других ведущих кандидатов – Джо Байдена и Дональда Трампа.