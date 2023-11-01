На фінському острові росолігарха під санкціями ЄС відбулась поліцейська "операція"

Поліція Фінляндії в середу здійснила "операцію" на острові Котасаарі, який належить російському олігарху Ігорю Кесаєву, що перебуває під санкціями Європейського Союзу у зв’язку з повномасштабною агресією РФ проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ilta-Sanomat.

У поліції Східної Фінляндії повідомили, що операцію ініціювало Управління зі стягнення боргів.

"Йдеться про обшук приміщень для виявлення майна, яке може бути конфісковане", – зазначив представник правоохоронців Акі Віртанен. Інших подробиць не повідомляють з огляду на засекреченість операції.

Журналіст Ilta-Sanomat на місці побачив щонайменше чотири-п’ять поліцейських машин на острові. Операція завершилась після 17:00 за місцевим часом.

Ігор Кесаєв придбав острів Котасаарі у 2020 році за 700 тисяч євро. Для укладання угоди в обхід перевірки Міністерства оборони Фінляндії він використав кіпрський "золотий" паспорт.

На Котасаарі розташовані кілька об’єктів нерухомості: котедж на 420 квадратних метрів, гостьовий будинок на 530 "квадратів", сауна на 100 "квадратів" і будинок для персоналу площею 150 квадратних метрів. Також на острові є вертолітний майданчик.

За інформацією Ilta-Sanomat, людей на острові не було принаймні з весни 2023 року, а влітку минулого року там відімкнули електроенергію.

Кесаєва внесли до санкційного списку ЄС на початку квітня 2022 року. Тоді ж газета Helsingin Sanomat писала, що фінська влада взяла під контроль Котасаарі в межах санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, Кесаєв мав тісні зв'язки з мафією і російськими спецслужбами ФСБ і ГРУ. Він також контролює близько 70% тютюнових ринків Росії і причетний до торгівлі зброєю, а в минулі роки активно скуповував нерухомість у Фінляндії.