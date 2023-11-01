На финском острове росолигарха под санкциями ЕС состоялась полицейская "операция"

Полиция Финляндии в среду осуществила "операцию" на острове Котасаари, который принадлежит российскому олигарху Игорю Кесаеву, находящемуся под санкциями Европейского Союза в связи с полномасштабной агрессией РФ против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ilta-Sanomat.

В полиции Восточной Финляндии сообщили, что операцию инициировало Управление по взысканию долгов.

"Речь идет об обыске помещений для выявления имущества, которое может быть конфисковано", – отметил представитель правоохранителей Аки Виртанен. Других подробностей не сообщают ввиду засекреченности операции.

Журналист Ilta-Sanomat на месте увидел по меньшей мере четыре-пять полицейских машин на острове. Операция завершилась после 17:00 по местному времени.

Игорь Кесаев приобрел остров Котасаари в 2020 году за 700 тысяч евро. Для заключения сделки в обход проверки Министерства обороны Финляндии он использовал кипрский "золотой" паспорт.

На Котасаари расположены несколько объектов недвижимости: коттедж на 420 квадратных метров, гостевой дом на 530 "квадратов", сауна на 100 "квадратов" и дом для персонала площадью 150 квадратных метров. Также на острове есть вертолетная площадка.

По информации Ilta-Sanomat, людей на острове не было по крайней мере с весны 2023 года, а летом прошлого года там отключили электроэнергию.

Кесаева внесли в санкционный список ЕС в начале апреля 2022 года. Тогда же газета Helsingin Sanomat писала, что финские власти взяли под контроль Котасаари в рамках санкций против России.

По данным СМИ, Кесаев имел тесные связи с мафией и российскими спецслужбами ФСБ и ГРУ. Он также контролирует около 70% табачных рынков России и причастен к торговле оружием, а в прошлые годы активно скупал недвижимость в Финляндии.