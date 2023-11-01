Парламент Хорватії шукає тимчасове місце для засідань на час ремонту будівлі

Хорватський Сабор (парламент) готується до реконструкції своєї будівлі на площі святого Марка в Загребі, яка суттєво постраждала після руйнівного землетрусу 2020 року, але поки не знає, де засідатиме на час ремонтних робіт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HRT.

У вівторок увечері голова хорватського парламенту Гордан Яндрокович повідомив, що Сабор отримав дозвіл на реконструкцію будівлі, підтвердивши, що на час робіт засідання доведеться проводити деінде.

"Роботи триватимуть довго, тож мусимо змінити місце (засідань. – Ред.)", – сказав він, додавши, що тендер на ремонтні роботи оголосять протягом місяця.

Яндрокович визнав, що знайти тимчасове місце для роботи Сабору буде важко, оскільки потрібно приміщення площею мінімум 7000 квадратних метрів із залою для пленарних засідань і сотнями кімнат, зокрема для зустрічей.

"Таких місць мало, але таким є завдання секретаріату (парламенту. – Ред.), і я вірю, що він успішно з ним впорається", – додав спікер.

За даними деяких хорватських ЗМІ, проблема з пошуком тимчасового місця для парламенту Хорватії настільки серйозна, що потенційні локації розглядаються і на околицях Загреба, але це спричинить логістичні проблеми.

Після руйнівного землетрусу силою 5,5 бала в березні 2020 року в Хорватії загинула 15-річна дівчинк й постраждали майже 30 людей, а також були пошкоджені десятки будівель в історичному центрі Загреба.

Безпосередньо після землетрусу хорватські депутати навіть збирались у готелі, аби голосувати за законопроєкти.

Роботи з реконструкції будівлі Сабору постійно затягувались. Уряд Хорватії виділив на них 79 мільйонів євро з фонду солідарності ЄС, з яких встигли витратити лише 240 тисяч.