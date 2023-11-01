Парламент Хорватии ищет временное место для заседаний на время ремонта здания

Хорватский Сабор (парламент) готовится к реконструкции своего здания на площади святого Марка в Загребе, которое существенно пострадало после разрушительного землетрясения 2020 года, но пока не знает, где будет заседать на время ремонтных работ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HRT.

Во вторник вечером председатель хорватского парламента Гордан Яндрокович сообщил, что Сабор получил разрешение на реконструкцию здания, подтвердив, что на время работ заседания придется проводить в другом месте.

"Работы будут длиться долго, поэтому должны изменить место (заседаний. – Ред.)", – сказал он, добавив, что тендер на ремонтные работы объявят в течение месяца.

Яндрокович признал, что найти временное место для работы Сабора будет трудно, поскольку нужно помещение площадью минимум 7000 квадратных метров с залом для пленарных заседаний и сотнями комнат, в том числе для встреч.

"Таких мест мало, но такова задача секретариата (парламента. – Ред.), и я верю, что он успешно с ней справится", – добавил спикер.

По данным некоторых хорватских СМИ, проблема с поиском временного места для парламента Хорватии настолько серьезна, что потенциальные локации рассматриваются и в окрестностях Загреба, но это повлечет логистические проблемы.

После разрушительного землетрясения силой 5,5 балла в марте 2020 года в Хорватии погибла 15-летняя девочка и пострадали почти 30 человек, а также были повреждены десятки зданий в историческом центре Загреба.

Непосредственно после землетрясения хорватские депутаты даже собирались в отеле, чтобы голосовать за законопроекты.

Работы по реконструкции здания Сабора постоянно затягивались. Правительство Хорватии выделило на них 79 миллионов евро из фонда солидарности ЕС, из которых успели потратить только 240 тысяч.