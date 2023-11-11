Британська розвідка пояснила, нащо влада РФ використовує історію як зброю 

Російське керівництво все більше використовує історію як зброю, щоб насадити антизахідні настрої росіянам та залякати західних сусідів РФ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії щодо війни в Україні в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Британські аналітики зазначили, що Федеральне архівне агентство Росії опублікувало збірник документів "Про історичну єдність росіян і українців".

Він відкривається статтею президента Росії Владіміра Путіна на цю тему, опубліковану в липні 2021 року, а одразу за нею йде його звернення щодо ситуації в Україні, виголошене 21 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного російського вторгнення.

У книзі представлено 242 документи, починаючи з 11 століття і закінчуючи 20 століттям, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля і нібито підтверджують твердження про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на "антиросійську" державу. Документи супроводжуються інтерпретаційними коментарями Путіна.

Минулого тижня, зазначають британські аналітики, колишній президент Росії Дмітрій Мєдвєдєв написав статтю про історію російсько-польських відносин.

Він звинуватив Польщу в проведенні агресивної ревізіоністської "русофобської" політики, попередивши, що це може призвести до знищення польської державності, і погрожуючи, що Росія і Білорусь здатні надати адекватну військову відповідь у разі необхідності.

Британська оглядачі роблять висновок, що використання історії як зброї з боку російського керівництва посилюється, і це спрямовано на прищеплення антизахідних настроїв російському населенню та залякування безпосередніх західних сусідів Росії.

Раніше у Єврокомісії звинувачували РФ у тому, що російський державний апарат фальсифікує історію та поширює теорії змови, щоб отруїти демократії ЄС зловмисною дезінформацією.

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