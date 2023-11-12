Радник Шольца назвав депутатку, що послідовно підтримує Україну, "надокучливою старою"

Зовнішньополітичний радник канцлера Німеччини назвав голову оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, яка не втомлюється тиснути на уряд Шольца щодо постачання озброєнь Україні, "надокучливою старою".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Після початку повномасштабної російської агресії представниця Вільної демократичної партії Штрак-Ціммерманн наполягала на постачанні зброї в Україну – і здебільшого була лідером у поточних дебатах.

Коли в січні соціал-демократи вагалися, чи постачати Україні танки Leopard, Штрак-Ціммерманн вступила в пуьлічну дискусію у Twitter з лідером парламентської фракції СДПН Рольфом Мютценіхом. Вона звинуватила свого візаві у "вчорашніх поглядах".

В оточенні канцлера Олафа Шольца, вочевидь, втомилися від подібних провокацій з боку партнерів по коаліції. Принаймні на такий висновок наштовхує допис, який сама Штрак-Ціммерманн опублікувала у Twitter (нині Х).

Політикиня розповіла, що на конференції Бундесверу, яку Міністерство оборони організувало в четвер і п'ятницю, вона публічно поставила запитання канцлеру – про "стійку стратегію підтримки України". Найпоказовіша "відповідь" пролунала з вуст присутнього там головного радника з питань зовнішньої політики Єнса Плетнера: "Ого, ця стара надокучає!".

Що, в свою чергу, мабуть, настільки роздратувало саму Штрак-Ціммерманн, що вона не дала справі заспокоїтися. Наразі пост побачили майже мільйон користувачів соцмережі. Штрак-Ціммерманн розповіла Spiegel, що сама не чула слів Плетнера. Але про нього їй повідомив колега "в межах чутності". Кілька учасників підтвердили його слова.

Плетнер зробив це зауваження Вольфгангу Шмідту, міністру канцелярії та правій руці Шольца. Представниця вільних демократів пояснила, що вибачення від Плетнера були б доречними. Але вона не очікує їх. "Не на користь пану Плетнеру те, що у головного дипломата канцлера вже здають нерви перед парламентарями".

На запитання щодо інциденту речник уряду відповів: "Як правило, ми не коментуємо чутки".

Як описує Штрак-Ціммерманн, на питання про стратегію щодо України канцлер відповів на зустрічі досить просто: "Так, маємо".

Нагадаємо, на конференції Бундесверу канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що надалі уряд буде більше інвестувати в оборону та у наступному році досягне вимоги НАТО – щонайменш 2% ВВП на оборонний бюджет.