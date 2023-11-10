Шольц обіцяє більші інвестиції в оборону

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що надалі уряд буде більше інвестувати в оборону та у наступному році досягне вимоги НАТО – щонайменш 2% ВВП на оборонний бюджет.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", про це він заявив на конференції Бундесверу.

Шольц запевнив військове керівництво, що армія буде мати більше фінансування у довгостроковій перспективі, повторивши свої слова про "поворотний момент" в історії після відкритого нападу Росії на Україну.

"Сьогодні не можна серйозно сумніватися у тому, чого ми в Німеччині довго уникали – нам потрібен сильний Бундесвер… Мирний порядок, який ми знали – під загрозою", – заявив канцлер.

За його словами, Німеччина вже наступного року досягне встановленої НАТО цілі про витрати на оборону у розмірі щонайменш 2% ВВП.

Шольц нагадав про анонсований ще у 2022 році фонд на 100 млрд євро для Бундесверу, та зазначив, що до кінця року дві третини цієї суми вже будуть закладені у контракти для армії.

Канцлер наголосив, що збільшення фінансування – лише частина потрібних змін, оскільки армії потрібно позбутися організаційних та бюрократичних недоліків, які створювали проблеми у попередні роки.

Попри визнання проблем з кількістю особового складу, канцлер не розглядає відновлення обов’язкової служби за призовом. На його думку, натомість потрібно більш інтенсивно залучати вже наявних резервістів.

Міністр оборони Німеччини нещодавно заявив, що країна має стати "хребтом" для безпеки Європи.

Тим часом міністр оборони Фінляндії висловив думку, що європейським державам варто перейняти фінську модель підтримання обороноздатності країни, збільшивши чисельність збройних сил і запаси боєприпасів, щоб бути спроможними протистояти ризикам з боку Росії.