Советник Шольца назвал депутата, последовательно поддерживающую Украину, "надоедливой старухой"

Внешнеполитический советник канцлера Германии назвал председателя оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая не устает давить на правительство Шольца по поставкам вооружений Украине, "надоедливой старухой".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

После начала полномасштабной российской агрессии представительница Свободной демократической партии Штрак-Циммерманн настаивала на поставке оружия в Украину – и в основном была лидером в текущих дебатах.

Когда в январе социал-демократы колебались, поставлять ли Украине танки Leopard, Штрак-Циммерманн вступила в пуьличную дискуссию в Twitter с лидером парламентской фракции СДПГ Рольфом Мютценихом. Она обвинила своего визави во "вчерашних взглядах".

В окружении канцлера Олафа Шольца, очевидно, устали от подобных провокаций со стороны партнеров по коалиции. По крайней мере на такой вывод наталкивает сообщение, которое сама Штрак-Циммерманн опубликовала в Twitter (ныне Х).

Политик рассказала, что на конференции Бундесвера, которую Министерство обороны организовало в четверг и пятницу, она публично задала вопрос канцлеру – об "устойчивой стратегии поддержки Украины". Самый показательный "ответ" прозвучал из уст присутствующего там главного советника по вопросам внешней политики Йенса Плетнера: "Ого, эта старуха надоедает!".

Что, в свою очередь, видимо, настолько разозлило саму Штрак-Циммерманн, что она не дала делу успокоиться. На данный момент пост увидели почти миллион пользователей соцсети. Штрак-Циммерманн рассказала Spiegel, что сама не слышала слов Плетнера. Но о нем ей сообщил коллега "в пределах слышимости". Несколько участников подтвердили его слова.

Плетнер сделал это замечание Вольфгангу Шмидту, министру канцелярии и правой руке Шольца. Представительница свободных демократов объяснила, что извинения от Плетнера были бы уместными. Но она не ожидает их. "Не на пользу господину Плетнеру то, что у главного дипломата канцлера уже сдают нервы перед парламентариями".

На вопрос об инциденте представитель правительства ответил: "Как правило, мы не комментируем слухи".

Как описывает Штрак-Циммерманн, на вопрос о стратегии в отношении Украины канцлер ответил на встрече довольно просто: "Да, есть".

Напомним, на конференции Бундесвера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в дальнейшем правительство будет больше инвестировать в оборону и в следующем году достигнет требования НАТО – не менее 2% ВВП на оборонный бюджет.