Финляндия фиксирует рост попыток въезда из РФ людей без необходимых документов

За последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

Об этом сообщила Пограничная служба Финляндии, передает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

С августа через восточную границу пытался попасть в Финляндию 91 человек без документов. Это граждане третьих стран, которые использовали Россию как транзитную страну. Они попросили убежища в Финляндии.

У них не было необходимой для въезда в страну визы.

Согласно Пограничной службе, ранее российские власти не пропускали людей к пунктам пересечения границы с Финляндией, если у них не было виз. Сейчас, по словам представителей пограничной охраны, ситуация изменилась.

По оценке Пограничной службы, люди намеренно въезжают в Финляндию без необходимых документов, и за этим явлением, вероятно, также стоит международная преступность.

В то же время количество несанкционированных пересечений границы не изменилось, и в целом обстановка на границе спокойная, говорит подполковник Юкка Луккари, заместитель командующего Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии.

Как сообщалось, финские пограничники на пунктах пропуска на юго-востоке страны перестали пускать в страну людей, прибывающих из России на велосипедах.

Ранее Финляндия запретила въезд российских легковых автомобилей. В сентябре пограничная служба объявила, что автомобили, зарегистрированные в России, больше не будут пропускать в Финляндию.