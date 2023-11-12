Фінляндія перестала пускати в країну людей на велосипедах з Росії

Фінські прикордонники на пунктах пропуску на південному сході країни перестали пускати в країну людей, які прибувають з Росії на велосипедах.

Про це, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Юкка Луккарі, заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії розповів, що нелегальні іммігранти все частіше намагалися в'їхати до Фінляндії на велосипедах.

"За останній тиждень таких випадків було близько 30. Це явно зростаюче явище", – сказав він.

За словами Луккарі, у минулому люди, які перетинали кордон на велосипедах, використовували їх для коротких місцевих поїздок.

"Тепер люди намагалися перетнути кордон без необхідних паперів, без працюючих велосипедних ліхтарів і шоломів", – пояснив він.

Коли було помічено, що велосипедистів стає все більше, було вирішено боротися з цим явищем. З минулого четверга люди не можуть в'їжджати до Фінляндії з Росії на велосипедах через прикордонні переходи на південному сході країни.

"З точки зору Фінляндії, цілком виправдано зосередити контроль на автомобільному транспорті. Це допоможе краще контролювати трафік через кордон", – каже Луккарі.

Першими про те, що Фінляндія більше не пускає велосипедистів із РФ, написали російські ЗМІ, зокрема петербурзьке видання "Фонтанка".

Раніше Фінляндія заборонила в'їзд російських легкових автомобілів. У вересні прикордонна служба оголосила, що автомобілі, зареєстровані в Росії, більше не будуть пропускати до Фінляндії.

Близько 3 000 осіб щодня перетинають східний кордон в обох напрямках через пункти пропуску в Південно-Східній Фінляндії.

Цього року до кінця вересня до Фінляндії прибуло трохи менше ніж 3 200 прохачів притулку.

Останніми роками Фінляндія готувалася до ситуації, коли Росія чинитиме гібридний вплив на Фінляндію, направляючи до кордону велику кількість осіб, які шукають притулку. Росія провела таку операцію на фінському кордоні у 2015 році, коли до Фінляндії з Росії приїхала велика кількість прохачів притулку.