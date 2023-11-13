Глава МЗС Латвії: ми маємо пояснювати громадянам ЄС, чому підтримка України важлива

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш зазначив, що в умовах нової кризи на Близькому Сході, яка перетягла на себе медійну увагу, важливо зберегти суспільну підтримку допомоги Україні, й політики мають пояснювати, чому це важливо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з пресою перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів.

Каріньша запитали, чи не побоюється він, що через війну на Близькому Сході російсько-українська війна і підтримка України у європейському порядку денному відійдуть на другий план.

Міністр висловив впевненість, що уряди країн Євросоюзу спроможні тримати у фокусі одразу кілька кризових ситуацій.

"Але важливо, щоби коли ми говоримо про Ізраїль і шукаємо рішення для цього конфлікту, щоб водночас ми не забували, продовжували політичну підтримку України, особливо на рівні суспільства. Дуже важливо, щоб політики у Європі пояснювали своїм виборцям, чому ми підтримуємо Україну і чому це важливо для громадян усіх європейських країн, від Балтії до Іспанії, Португалії та Ірландії", – зазначив Каріньш.

"Пам’ятайте, що Росія – на кордоні усього ЄС. Якщо Росія зі свого нападу на Україну зробить висновок, що "правий той, хто сильніший" – це поставить під питання правовий порядок у всьому світі", – наголосив міністр.

Він підкреслив, що це Україна зазнала агресії та повертає свої окуповані території, і лише Україна має вирішувати, коли їй сідати за стіл перемовин.

"А наше завдання продовжувати підтримувати Україну", – підсумував Каріньш.

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску також наголосила, що ЄС має досягти згоди про наступний пакет допомоги для України і засвідчити, що не "втомився" від війни.



