Глава МИД Латвии: Мы должны объяснять гражданам ЕС, почему поддержка Украины важна

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что в условиях нового кризиса на Ближнем Востоке, который перетянул на себя медийное внимание, важно сохранить общественную поддержку помощи Украине, и политики должны объяснять, почему это важно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с прессой перед встречей министров иностранных дел стран-членов.

Кариньша спросили, не опасается ли он, что из-за войны на Ближнем Востоке российско-украинская война и поддержка Украины в европейской повестке дня отойдут на второй план.

Министр выразил уверенность, что правительства стран Евросоюза способны держать в фокусе сразу несколько кризисных ситуаций.

"Но важно, чтобы когда мы говорим об Израиле и ищем решение для этого конфликта, чтобы одновременно мы не забывали, продолжали политическую поддержку Украины, особенно на уровне общества. Очень важно, чтобы политики в Европе объясняли своим избирателям, почему мы поддерживаем Украину и почему это важно для граждан всех европейских стран, от Балтии до Испании, Португалии и Ирландии", – отметил Кариньш.

"Помните, что Россия – на границе всего ЕС. Если Россия из своего нападения на Украину сделает вывод, что "прав тот, кто сильнее" – это поставит под вопрос правовой порядок во всем мире", – подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что это Украина подверглась агрессии и возвращает свои оккупированные территории, и только Украина должна решать, когда ей садиться за стол переговоров.

"А наша задача – продолжать поддерживать Украину", – подытожил Кариньш.

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску также отметила, что ЕС должен достичь согласия о следующем пакете помощи для Украины и показать, что не "устал" от войны.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия планирует длительную войну в Украине, и "важно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам".