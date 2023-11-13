Глава МЗС Румунії: Ми маємо погодити допомогу Україні і підтвердити, що "не втомились"

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску розповіла, що Євросоюз має погодити наступний пакет допомоги для України і засвідчити, що "не втомився" від війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила у спілкуванні з пресою перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів.

"Я наголошуватиму на необхідності підготувати комплексний і серйозний пакет допомоги для України, щоб схвалити його на засіданні Євроради у грудні. Ми маємо надіслати потужний політичний сигнал про те, що немає простору для вагань, для втоми у нашій підтримці України", – наголосила Одобеску.

Вона зазначила, що йдеться у тому числі про спеціальний пакет у межах Європейського фонду миру.

Одобеску також висловилася за те, щоб ЄС погодив політичне рішення про відкриття перемовин про членство з Україною і Молдовою до кінця року на основі рекомендацій Єврокомісії.

Вона додала, що Румунія також виступатиме за схвалення 12-го пакета санкцій проти Росії.

Нагадаємо, неофіційно повідомляли, що ЄС починає готувати "план Б" на випадок, якщо Угорщина ветує 50 млрд євро бюджетної підтримки для України.

У Єврокомісії висловили впевненість, що ЄС за будь-яких варіантів знайде рішення.