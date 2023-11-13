Шольц виступив проти негайного припинення вогню в Газі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає проти негайного припинення вогню в Газі на тлі міжнародних закликів зупинити військову операцію Ізраїлю в секторі, який контролює бойове угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це очільник уряду ФРН заявив під час дебатів, організованих виданням Heilbronner Stimme.

"Я не думаю, що заклики до негайного припинення вогню або тривалої паузи, що означає одне й те ж саме, є правильними", – вважає Шольц.

На його думку, це означало б, що Ізраїль залишає ХАМАС можливість відновити й отримати нові ракети. Натомість канцлер закликав до гуманітарних пауз.

Позиція Шольца суперечить позиції багатьох арабських країн та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який має зустрітися з німецьким лідером у Берліні наступного тижня.

Раніше Євросоюз повторно закликав негайно забезпечити паузи в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази, а також закликав ХАМАС звільнити заручників.

Як відомо, серед країн ЄС наростає критика Ізраїлю за його дії у Газі. Зокрема, у Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю через надмірні жертви серед цивільного палестинського населення.

9 листопада Білий дім оголосив про домовленість з Ізраїлем дотримуватись пауз в боях у Газі.