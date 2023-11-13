Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против немедленного прекращения огня в Газе на фоне международных призывов остановить военную операцию Израиля в секторе, который контролирует боевая группировка ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава правительства ФРГ заявил во время дебатов, организованных изданием Heilbronner Stimme.

"Я не думаю, что призывы к немедленному прекращению огня или длительной паузе, что означает одно и то же, правильны", – считает Шольц.

По его мнению, это означало бы, что Израиль оставляет ХАМАС возможность восстановить силы и получить новые ракеты. Вместо этого канцлер призвал к гуманитарным паузам.

Позиция Шольца противоречит позиции многих арабских стран и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который должен встретиться с немецким лидером в Берлине на следующей неделе.

Ранее Евросоюз повторно призвал немедленно обеспечить паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также призвал ХАМАС освободить заложников.

Как известно, среди стран ЕС нарастает критика Израиля за его действия в Газе. В частности, в Бельгии призвали к санкциям против Израиля из-за чрезмерных жертв среди гражданского палестинского населения.

9 ноября Белый дом объявил о договоренности с Израилем придерживаться пауз в боях в Газе.