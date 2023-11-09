У Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю за бомбардування Гази

Віцепрем'єрка Бельгії Петра де Суттер закликала бельгійський уряд запровадити санкції проти Ізраїлю та розслідувати бомбардування лікарень і таборів біженців в секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю газеті Nieuwsblad.

"Очевидно, що Ізраїль не зважає на міжнародні вимоги про припинення вогню. Настав час для санкцій проти Ізраїлю. Злива бомб – це негуманно", – зазначила де Суттер.

Вона також закликала Євросоюз негайно призупинити дію угоди про асоціацію з Ізраїлем, що має на меті покращення економічної та політичної співпраці.

На думку віцепрем'єрки, необхідно ввести заборону на імпорт продуктів з окупованих Ізраїлем палестинських територій та заборонити в'їзд до ЄС агресивним поселенцям, політикам, солдатам, відповідальним за воєнні злочини.

Водночас, за її словами, Бельгія повинна збільшити фінансування Міжнародного кримінального суду в Гаазі для розслідування вибухів у Газі, одночасно перекриваючи грошові потоки, що надходять до бойового угруповання ХАМАС, яке контролює сектор.

"Це терористична організація. Терор коштує грошей, і мають бути запроваджені санкції проти компаній та людей, які надають ХАМАС гроші. Ми також повинні постійно повторювати, що вони мають звільнити заручників", – резюмувала де Суттер.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо розкритикував удари Ізраїлю по Газі, заявивши, що вони "більше не є пропорційними".

Також глава бельгійського уряду розкритикував "нестримне насильство" на Західному березі річки Йордан.

За даними ЗМІ, США та Ізраїль обговорюють кілька варіантів контролю за сектором Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.