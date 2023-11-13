В Румунії відкрився навчальний центр, де готуватимуть українців на F-16

На військово-повітряній базі Фетешті у Румунії відкрився Європейський навчальний центр F-16 (EFTC), де проходитимуть навчання українські пілоти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар і його нідерландська колега Кайса Оллонгрен відкрили центр на 86-й авіабазі "Лейтенант авіатор Георге Мочорніца".

Центр стане міжнародним хабом підготовки пілотів F-16 і сприятиме підвищенню взаємозв'язності між союзниками. У ньому навчатимуть румунських пілотів, а також пілотів із союзних і партнерських держав, у тому числі з України.

Згідно з угодою про співпрацю, Міністерство оборони Румунії забезпечило авіабазу для навчань, Нідерланди – літаки F-16, а компанія Lockheed Martin – інструкторів та обслуговування.

Очікують, що підготовка українських пілотів у навчальному центрі у Фетешті, триватиме приблизно пів року.

Перші п'ять літаків F-16 Королівських ВПС Нідерландів вже приземлилися у Фетешті минулого тижня.

Загалом Нідерланди планують до кінця року розмістити в Румунії 18 літаків F-16 з навчальною метою.

Нагадаємо, наприкінці жовтня США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16.