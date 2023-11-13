В Румынии открылся учебный центр, где будут готовить украинцев на F-16
На военно-воздушной базе Фетешти в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16 (EFTC), где будут проходить обучение украинские пилоты.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.
Министр обороны Румынии Анджел Тилвар и его нидерландская коллега Кайса Оллонгрен открыли центр на 86-й авиабазе "Лейтенант авиатор Георге Мочорница".
Центр станет международным хабом подготовки пилотов F-16 и будет способствовать повышению взаимосвязанности между союзниками. В нем будут обучать румынских пилотов, а также пилотов из союзных и партнерских государств, в том числе из Украины.
Согласно договору о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии обеспечило авиабазу для учений, Нидерланды – самолеты F-16, а компания Lockheed Martin – инструкторов и обслуживание.
Ожидается, что подготовка украинских пилотов в учебном центре в Фетеште, продлится примерно полгода.
Первые пять самолетов F-16 Королевских ВВС Нидерландов уже приземлились в Фетеште на прошлой неделе.
В целом Нидерланды планируют до конца года разместить в Румынии 18 самолетов F-16 с учебной целью.
Напомним, в конце октября США подтвердили начало летных учений украинцев на F-16.