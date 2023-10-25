США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16

Військово-повітряні сили США в середу підтвердили, що українські льотчики розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона.

Про це йдеться в заяві речника американських ВПС, яку цитує профільне видання Air&Space Forces Magazine, пише "Європейська правда".

Представник Військово-повітряних сил США зазначив, що "невелика кількість" українських льотчиків на початку цього тижня розпочала підготовку "основ експлуатації F-16" на базі 162-гок підрозділу Національної гвардії ВПС Аризони.

"Навчальна програма буде відповідати базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців", – додав речник ВПС США.

Перед тим невелика група українських льотчиків, які прибули до США у вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас.

Очікується, що в Аризоні українці спочатку вивчатимуть основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках. Водночас курс можуть прискорити через необхідність українцям повернутись для участі в бойових діях на батьківщині.

Раніше у США прогнозували, що перші українські пілоти, які навчатимуться на F-16, можуть завершити програму за три місяці, проте виконувати бойові завдання вони будуть пізніше.

У жовтні міністр оборони США Ллойд Остін анонсував створення кількох "коаліцій спроможностей" для Києва, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил, яку очолять США, Данія й Нідерланди.

За словами Остіна, перші F-16 можуть з'явитись в Україні не раніше весни 2024 року.