Нідерланди спрямували до Румунії п’ять F-16 для навчання українських пілотів

В Міноборони Нідерландів заявили, що п’ять нідерландських винищувачів F-16 зараз перебувають на шляху до Європейського навчального центру F-16 (EFTC) в Румунії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні оборонного відомства Нідерландів.

фото Міноборони Нідерландів

Літаки призначені для підготовки румунських та українських пілотів.

Нідерланди виступили з ініціативою створення EFTC і надають для нього від 12 до 18 літаків F-16. Винищувачі залишаються власністю Нідерландів.

У Міноборони нагадали, що разом з Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль з надання Україні винищувачів F-16.

Раніше було оголошено, що компанія Lockheed Martin забезпечить підготовку і технічне обслуговування літаків.

"Навчальний центр в Румунії спочатку використовує літак для підвищення кваліфікації найнятих інструкторів F-16. Після цього розпочнеться підготовка пілотів. Польоти здійснюються лише в повітряному просторі НАТО", – йдеться у повідомленні.

Незабаром відбудеться урочисте відкриття навчального центру, анонсували в Міноборони Нідерландів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16.

У Пентагоні заявили, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати п’ять місяців або довше, залежно від швидкості прогресу.