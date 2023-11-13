Спецназ Молдови проведе нічні навчання, людей просять зберігати спокій

Бригада спеціального призначення поліції Молдови Fulger ("Блискавка") у ніч проти вівторка, 14 листопада, проведе навчання в деяких населених пунктах країни й закликала громадян не хвилюватись.

Про це повідомив Генеральний інспекторат поліції Молдови, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, з 20:00 понеділка й до ранку вівторка бригада поліції спецпризначення Fulger здійснить тактичні навчання "в декількох населених пунктах по всій країні".

"Такі тренування є частиною плану дій установи і проводяться регулярно з метою вдосконалення навичок. Закликаємо вас зберігати спокій та отримувати інформацію лише з офіційних джерел, щоб не поширювати дезінформацію в публічному просторі", – додали в поліції Молдови.

Минулого року спецпризначенці Молдови вже проводили навчання на півдні країни, зокрема в Кагулі та Комраті, а також у північних районах. Тоді в поліції підкреслювали, що навчання не пов'язані із "ситуацією в регіоні".

Наприкінці вересня Молдова також провела четверті за рік планові навчання резервістів збройних сил.

У вересні заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане заявив, що НАТО готовий допомогти Молдові в разі, якщо на її територію нападе Росія.