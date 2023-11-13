Спецназ Молдовы проведет ночные учения, людей просят сохранять спокойствие

Бригада специального назначения полиции Молдовы Fulger ("Молния") в ночь на вторник, 14 ноября, проведет учения в некоторых населенных пунктах страны и призвала граждан не волноваться.

Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции Молдовы, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, с 20:00 понедельника и до утра вторника бригада полиции спецназначения Fulger проведет тактические учения "в нескольких населенных пунктах по всей стране".

"Такие тренировки являются частью плана действий учреждения и проводятся регулярно с целью совершенствования навыков. Призываем вас сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников, чтобы не распространять дезинформацию в публичном пространстве", – добавили в полиции Молдовы.

В прошлом году спецназовцы Молдовы уже проводили учения на юге страны, в частности в Кагуле и Комрате, а также в северных районах. Тогда в полиции подчеркивали, что учения не связаны с "ситуацией в регионе".

В конце сентября Молдова также провела четвертые за год плановые учения резервистов вооруженных сил.

В сентябре заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО готов помочь Молдове в случае, если на ее территорию нападет Россия.