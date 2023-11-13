В Естонії на 400 євро оштрафували росіянина з георгіївською стрічкою на авто

Естонські прикордонники на прикордонному переході в Нарві оштрафували при в'їзді в Естонію громадянина РФ, який в’їжджав на своєму авто з георгіївською стрічкою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Інцидент стався 11 листопада на прикордонному пункті "Нарва-1". Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили, що до машини було прикріплено предмет із символікою держави-агресора.

Вони звернули увагу водія на те, що подібна символіка перебуває в Естонії під забороною, і виписали йому штраф у розмірі 400 євро.

"Водієм був громадянин Росії, який виставив георгіївську стрічку", – уточнили для ERR у пресслужбі Ідаської префектури.

Водій добровільно здав заборонений предмет, після чого йому дозволили в'їхати в Естонію.

Естонські ЗМІ час від часу повідомляють про подібні інциденти.

Раніше у жовтні правоохоронці оштрафували на кордоні в Нарві іншого чоловіка, який мав при шапку з гербом СРСР.

Нагадаємо, що ще минулого року в Естонії набув чинності закон про заборону використання у громадському просторі символіки, яка позначає схвалення війни Росії проти України.