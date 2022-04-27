Президент Естонії підписав закон про заборону символів на підтримку війни РФ проти України

Президент Естонії підписав закон, прийнятий парламентом минулого тижня, про заборону використання у громадському просторі символіки, яка позначає схвалення війни Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський мовник ERR.

У фінальному третьому читанні законопроєкт підтримали 69 депутатів. Троє проголосували проти, ще 11 - не стали голосувати.

Закон забороняє відкриту демонстрацію "символіки, використаної під час вчинення акту агресії, геноциду, злочину проти людяності чи воєнного злочину". Під заборону потрапляють і символи, які набули поширення як знак схвалення агресивної війни РФ проти України, і давніша символіка, як георгіївська стрічка. Для фізичних осіб законом передбачено штраф у розмірі до 1200 євро, або арешт.

Раніше в Естонії у зв’язку з наближенням 9 травня і річниці так званої "Бронзової ночі" - заворушень через перенесення радянського пам’ятника невідомому солдату з центру Таллінна - заборонили тематичні заходи, на яких використовують військову символіку СРСР та сучасної Росії.