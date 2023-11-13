В Эстонии на 400 евро оштрафовали россиянина с георгиевской лентой на авто
Эстонские пограничники на пограничном переходе в Нарве оштрафовали при въезде в Эстонию гражданина РФ, который въезжал на своем авто с георгиевской лентой.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.
Инцидент произошел 11 ноября на пограничном пункте "Нарва-1". Во время проверки транспортного средства пограничники обнаружили, что к машине был прикреплен предмет с символикой государства-агрессора.
Они обратили внимание водителя на то, что подобная символика находится в Эстонии под запретом, и выписали ему штраф в размере 400 евро.
"Водителем был гражданин России, который выставил георгиевскую ленту", – уточнили для ERR в пресс-службе Идасской префектуры.
Водитель добровольно сдал запрещенный предмет, после чего ему разрешили въехать в Эстонию.
Эстонские СМИ время от времени сообщают о подобных инцидентах.
Ранее в октябре правоохранители оштрафовали на границе в Нарве другого мужчину, который имел при себе шапку с гербом СССР.
Напомним, что еще в прошлом году в Эстонии вступил в силу закон о запрете использования в общественном пространстве символики, которая обозначает одобрение войны России против Украины.