Глава Міноборони Німеччини: Я не обіцяв мільйон боєприпасів для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що обіцянки постачання Україні мільйона боєприпасів протягом року для нього з самого початку виглядали нереалістичними.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з пресою перед зустріччю міністрів у Брюсселі, повідомляє Reuters.

"Я не обіцяв один мільйон снарядів, і це було навмисно. Правильніше було б запитати, чи був один мільйон взагалі реалістичною метою", – зазначив Пісторіус.

Міністр зауважив, що були голоси, які закликали бути обережними, оскільки легко сказати про один мільйон, додав він, адже ще мають бути відповідні виробничі потужності попри наявність фінансування.

"Ці застережливі голоси зараз, на жаль, підтвердилися", – резюмував Пісторіус.

Водночас високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, що на зустрічі з міністрами оборони країн-членів вони дослідять ситуацію з виробництвом боєприпасів для підтримки України та способи збільшити поставки.

Нагадаємо, очільник МЗС України заявив, що ЄС не встигає виконати свій план із постачання 1 млн артснарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Раніше головний дипломат ЄС припустив, що подальша допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, тому країни ЄС мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.